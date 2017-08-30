Генсек ООН осудил попытки переписывания истории Второй мировой войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил попытки переписывания истории Второй мировой войны, отрицания Холокоста и реабилитации деятелей, причастных к геноциду европейского еврейства.

Такие явления, имеющие место "в ряде стран", он упомянул в числе современных форм антисемитизма и нетерпимости.

"После Холокоста создание ООН породило надежду на то, что мир сможет избежать такой ненависти и насилия, начав сообща работать над продвижением идеалов равенства и прав человека для всех. Тем не менее, антисемитизм и нетерпимость остаются тревожно распространенными явлениями", — сказал Гутерреш, выступая в Музее еврейского народа в Тель-Авиве.

"Все еще есть люди, которые, несмотря на факты, отрицают Холокост или уменьшают его масштабы. В некоторых странах даже есть тенденция переписывать историю вокруг Второй мировой войны и реабилитировать некоторые из фигур, которые сами были вовлечены в преступления и трагедию Холокоста", — добавил он.

Выступление в Тель-Авиве завершает первый для Гутерреша в его нынешнем качестве визит в ближневосточный регион, где он провел переговоры с израильскими и палестинскими руководителями, посетил сектор Газа.