Журналистке Курбатовой запретили въезд на Украину на три года

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Российская журналистка Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года, сообщила в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Гитлянская заявляла, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию.

"Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украино-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", — говорится в сообщении.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.