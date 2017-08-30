США отказались направить в Турцию инструкторов пилотов F-16

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США ответили отказом на запрос Турции направить в страну инструкторов пилотов истребителей F-16, сообщает газета Hurriyet Daily News.

Как пишет издание, запрос был направлен в США для того, чтобы "восполнить нехватку турецких летчиков реактивных самолетов".

Турция также обращалась с запросом и к другим странам. Пакистан положительно ответил Турции, однако США выступили против этого. В соответствии с договором о приобретении американского оборудования продажа, техническое обслуживание и боевая подготовка между третьими странами требует одобрения со стороны Вашингтона.

Тогда Анкара повторно обратилась к Вашингтону, но снова получила отказ. По данным газеты, Пентагон ответил, что "не существует программ подготовки пилотов за рубежом". США предложили направить турецких пилотов на обучение в США, однако Турция настаивала на обучении пилотов на своих базах, пишет издание.