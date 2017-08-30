Вице-адмирал прокомментировал "истерику" польских СМИ из-за учений "Запад"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вице-адмирал в отставке Марек Точек прокомментировал Sputnik Polska публикации в польских СМИ об угрозе, якобы исходящей от российско-белорусских учений "Запад-2017".

По мнению Точека, преувеличения масштаба учений "Запад-2017" — манипуляция, направленная на то, чтобы включить новые инструменты психологического воздействия в ответ на предполагаемую угрозу со стороны России. "То, что делают русские со своими союзниками на своей территории, — это их суверенное право", — подчеркнул он.

При этом многие люди восприимчивы к таким манипуляциям, пояснил он. Это вызывает недовольство тех, кто выступает за дружественные отношения между соседними странами. Однако в настоящий момент отношения России и Польши дружественными назвать нельзя, считает Точек. "Я сожалею, что так происходит. Это не тот путь, который приведет к позитивным изменениям в ближайшем будущем", — отметил он.

Вице-адмирал в отставке напомнил, что, несмотря на опасения западных и, в частности, польских источников по поводу "непрозрачности" маневров, в Белоруссию приглашены представители всех организаций и государств, заинтересованных в том, чтобы следить за учениями. Никаких оснований для протестов у западных стран нет. "Это, как я уже сказал, политические игры — не для того, чтобы остудить эмоции, а для того, чтобы сохранять совершенно необоснованное напряжение", — сказал Точек.

Он отметил, что в Восточной Европе нет предпосылок для начала вооруженных конфликтов. "Я бы скорее посоветовал политикам приступить к работе над созданием таких условий, чтобы такие учения были в большей мере ориентированы на региональное сотрудничество, а не на конфронтацию", — подчеркнул отставной вице-адмирал.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

На мероприятие приглашены наблюдатели от Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии. Кроме того, за маневрами будут следить представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.