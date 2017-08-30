Экс-кандидаты в президенты США Кристи и Круз поссорились из-за урагана

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-кандидаты в президенты США Крис Кристи и Тед Круз обменялись взаимными обвинениями в связи с реакцией на ураган "Харви", сообщило издание Politico.

Кристи, который является губернатором Нью-Джерси, назвал сенатора от Техаса Круза "лицемером" за то, что тот несколько лет назад проголосовал против федеральной помощи Нью-Джерси после урагана "Сэнди" 2012 года. При этом Круз ратует за обширную помощь Техасу, который в последние дни страдает от мощнейшего урагана "Харви", превратившегося к настоящему времени в тропический шторм и переместившегося в Луизиану.

"Он играл в политику, пытаясь изобразить себя самым консервативным парнем. Политика в Вашингтоне стала циничной из-за подобных заявлений", — заявил Кристи.

В свою очередь Круз заявил в среду журналистам, что губернатор пытается пиариться на нынешнем урагане в Техасе. "К сожалению, есть политики, которым так хочется, чтобы их имена попали в новости, что они готовы говорить что угодно, лишь бы этого добиться", — сказал Круз.

По утверждению сенатора от Техаса, он проголосовал против помощи Нью-Джерси потому, что законопроект представлял собой "бочку со свининой" — на американском политическом жаргоне это означает закон, в текст которого депутаты конгресса пытаются добавить всевозможные преференции и льготы для своих округов. "Законопроект по "Сэнди" был на 50 миллиардов долларов, и 70% финансирования не имело отношения к борьбе с чрезвычайными ситуациями", — заявил Круз.

Кристи сам подвергался критике со стороны республиканцев за то, что радушно принимал у себя в штате тогдашнего президента Барака Обаму, приехавшего посмотреть на последствия шторма "Сэнди". При этом Кристи оставался одним из ведущих лиц в предвыборной кампании соперника Обамы, республиканца Митта Ромни.

Круз и Кристи были в числе претендентов на номинацию Республиканской партии на президентских выборах 2016 года, но проиграли будущему президенту Дональду Трампу. Кристи сошел с дистанции на ранней стадии, Круз же продержался почти до конца праймериз, но был вынужден уступить Трампу за очевидным преимуществом последнего.

Конгресс США должен приступить на следующей неделе к выработке законопроекта о помощи Техасу после шторма "Харви", который может стать рекордным в истории по нанесенному ущербу.