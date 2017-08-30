Подозреваемого в причастности к нападению у Букингемского дворца отпустили

ЛОНДОН, 30 авг — РИА Новости. Второго задержанного по подозрению в причастности к инциденту у Букингемского дворца, 30-летнего мужчину, отпустили без предъявления обвинения, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.

Мужчина был задержан в минувшее воскресенье на востоке Лондона.

"Тридцатилетний мужчина, который в воскресенье 27 августа был арестован на западе Лондона детективами, расследующими теракт возле Букингемского дворца, был отпущен из предварительного заключения без последствий. Двадцатишестилетний мужчина, который был арестован в ночь на пятницу 25 августа после инцидента на улице Конститьюшн Хилл, остается в предварительном заключении", — сообщил представитель полиции.

Автомобиль Toyota Prius примерно в 20.30 25 августа въехал на ограниченный от движения машин широкий тротуар на улице Конститьюшн-хилл. Это прямая широкая улица в центре Лондона, которая соединяет королевскую резиденцию Букингемский дворец и дворцовую площадь с Гайд-парком.

Toyota остановилась напротив полицейского микроавтобуса, в котором находились безоружные констебли и полицейский из Вестминстера. Когда офицеры обратились к водителю, он, по сообщению полиции, достал "четырехфутовый меч" (около 122 см) и с криками "Аллах акбар" напал на стражей правопорядка. После короткой борьбы полицейским удалось нейтрализовать его с помощью баллончика со слезоточивым газом.

"Двое из полицейских были отправлены в больницу с незначительными ранениями, через некоторое время их отпустили. Третьему участие медиков не понадобилось", — отметили в полиции.

Водитель, 26-летний житель Лондона, был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и противодействию сотрудникам полиции, а затем арестован в связи с антитеррористическим законодательством, в настоящее время он находится в камере предварительного заключения. ЧП расценивается как теракт.

Второго задержанного, 30-летнего подозреваемого отпустили, так как полиция считает, что водитель Toyota Prius действовал в одиночку.