Эксперт рассказал, какие цели преследует запуск северокорейских ракет

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Пхеньян использует запуск баллистических ракет как возможность тестирования технических возможностей самой ракеты, так и для внесения разногласий между государствами, включая США, Южную Корею и Россию, заявил РИА Новости американский эксперт Центра международных и стратегических исследований (CSIS) Карл Бэкер.
"Я считаю, что запуск ракет КНДР имел несколько целей. Во-первых, это использовалось как демонстрация их способности запустить ракету, которая сможет достичь Гуама", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, ракета пролетела 2700 км, "что примерно на 500 км меньше расстояния от Пхеньяна до Гуама".
"Избегая пути полета до Гуама, он (Пхеньян) избежал любых обвинений в нацеливании ракеты на территорию США. Во-вторых, запуск демонстрирует уверенность КНДР в надежности ракеты "Хвасон-12" и ее системы наведения, приземляющей ракеты первого этапа в Японском море и на втором этапе — в Тихий океан на расстоянии, близком к расстоянию между Пхеньяном и Гуам", — отметил Бэкер.
В-третьих, "запуск можно рассматривать как отказ признавать заявления президента (США Дональда) Трампа о том, что КНДР была запугана его предыдущим заявлением о "огне и ярости", добавил эксперт.
Ранее Трамп обменялся с Ким Чен Ыном открытыми угрозами: северокорейский лидер пригрозил запустить ракеты в направлении американского атолла Гуам в Тихом океане, а президент США пообещал за это обрушить на КНДР "огонь и ярость, которых мир не видывал".
После последнего запуска ракет Трамп написал у себя в Twitter, что разговоры не помогут решить проблему КНДР. При этом глава Пентагона Джим Мэттис, комментируя ситуацию вокруг КНДР, заявил, что США еще не исчерпали дипломатические возможности урегулирования этого кризиса.