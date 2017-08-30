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В мире

Эксперт рассказал, какие цели преследует запуск северокорейских ракет

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1044)
19:5930.08.2017
(обновлено: 20:01 30.08.2017)
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© AP Photo / Korean Central News AgencyЗапуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фотоЗапуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Пхеньян использует запуск баллистических ракет как возможность тестирования технических возможностей самой ракеты, так и для внесения разногласий между государствами, включая США, Южную Корею и Россию, заявил РИА Новости американский эксперт Центра международных и стратегических исследований (CSIS) Карл Бэкер.

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
США призвали мир к "скоординированным действиям" для давления на КНДР
Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 км от мыса Эримо на Хоккайдо. КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он заявил, что последние ракетные испытания стали "прелюдией" к пуску ракет к острову Гуам. На этом острове у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.

"Я считаю, что запуск ракет КНДР имел несколько целей. Во-первых, это использовалось как демонстрация их способности запустить ракету, которая сможет достичь Гуама", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ракета пролетела 2700 км, "что примерно на 500 км меньше расстояния от Пхеньяна до Гуама".

"Избегая пути полета до Гуама, он (Пхеньян) избежал любых обвинений в нацеливании ракеты на территорию США. Во-вторых, запуск демонстрирует уверенность КНДР в надежности ракеты "Хвасон-12" и ее системы наведения, приземляющей ракеты первого этапа в Японском море и на втором этапе — в Тихий океан на расстоянии, близком к расстоянию между Пхеньяном и Гуам", — отметил Бэкер.

В-третьих, "запуск можно рассматривать как отказ признавать заявления президента (США Дональда) Трампа о том, что КНДР была запугана его предыдущим заявлением о "огне и ярости", добавил эксперт.

Трансляция новостей о новом пуске северокорейской ракеты в Японии. 29.08.17
© AFP 2017 / Kazuhiro NOGI
Мнение: в словах лидера КНДР о пуске ракет есть "элемент хвастовства"
"КНДР продемонстрировала большую степень уверенности в том, что другие государства будут удерживать США от принятия каких-либо превентивных действий. Я думаю, что КНДР рассматривает запуск как хорошее сочетание тестирования технических возможностей ракеты, так и возможности увеличить напряженность в регионе и, возможно, внести разногласия между государствами, включая Японию, Китай, Россию, Южную Корею и Соединенные Штаты. Хотя трудно предсказать долгосрочные последствия этого действия, в краткосрочной перспективе она (КНДР) внесла некоторые разногласия между другими сторонами относительно того, как действовать", — полагает Бэкер.

Ранее Трамп обменялся с Ким Чен Ыном открытыми угрозами: северокорейский лидер пригрозил запустить ракеты в направлении американского атолла Гуам в Тихом океане, а президент США пообещал за это обрушить на КНДР "огонь и ярость, которых мир не видывал".

После последнего запуска ракет Трамп написал у себя в Twitter, что разговоры не помогут решить проблему КНДР. При этом глава Пентагона Джим Мэттис, комментируя ситуацию вокруг КНДР, заявил, что США еще не исчерпали дипломатические возможности урегулирования этого кризиса.

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