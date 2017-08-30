Глава МИД Индии посетит ВЭФ и встретится с Лавровым

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД Индии Сушма Сварадж посетит 5-7 сентября Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), ожидается, что она также встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и заместителем председателя правительства Юрием Трутневым, сообщается на сайте посольства Индии в РФ.

"По приглашению заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева министр иностранных дел Сушма Сварадж посетит Владивосток 5-7 сентября 2017 года для участия в Восточном экономическом форуме", — говорится в сообщении.

В документе сказано, что в ходе визита, помимо других встреч, Сварадж "примет участие в церемонии открытия форума 6 сентября, а также проведет двусторонние встречи с зампредом правительства Юрием Трутневым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и губернаторами некоторых дальневосточных регионов".

"Визит министра иностранных дел отражает важность, которую Индия придает возможностям, появляющимся на Дальнем Востоке, и своему стратегическому партнерству с Россией", — отмечается в сообщении.