Трамп и Абэ продолжат тесно сотрудничать по решению проблемы вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердили продолжение тесного сотрудничества для ответа на запуск КНДР баллистической ракеты, заявили в Белом доме.

Лидеры США и Японии второй раз за два дня общались по телефону. Во вторник они провели 40-минутный телефонный разговор непосредственно после очередных ракетных испытаний КНДР. Трамп и Абэ назвали Северную Корею прямой и растущей угрозой для своих стран и всего мира.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Оба лидера подтвердили продолжение тесного сотрудничества для ответа на запуск Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности, которая на этой неделе перелетела территорию Японии", — говорится в сообщении Белого дома.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.