ФБР отказалось публиковать документы по расследованию о почте Клинтон

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ФБР отказалось обнародовать документы о расследовании использования Хиллари Клинтон личного сервера электронной почты в период работы госсекретарем США в нарушение установленных правил, сообщает телеканал Fox News.

Юрист Тай Кливенджер в марте 2016 года отправил запрос на публикацию документов ФБР и минюста в соответствии с законом о свободном доступе к информации. Ведомство дало ответ лишь недавно и отказалось предоставить документы, сославшись на отсутствие интереса общественности к данному делу.

"Записи по вашему вопросу не предоставляются в соответствии с исключениями из закона о свободном доступе к информации", — заявил представитель ФБР Дэвид Харди.

Ведомство настаивает, что Кливенджер должен продемонстрировать доказательства "значительного интереса публики" к данному делу, чтобы получить доступ к документам.

Ранее экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подвергли резкой критике за то, что работая в госдепартаменте она использовала личную почту и тем самым подвергала угрозе безопасность страны. Однако по итогам расследования ФБР Клинтон не были предъявлены обвинения. Тем не менее, этот факт, как считают многие аналитики, перетянул часть ее избирателей на сторону нынешнего президента США Дональда Трампа.