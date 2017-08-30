Экономика Катара приспосабливается к условиям бойкота "арабской четверки"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экономика Катара приспосабливается к последствиям дипломатического конфликта с четырьмя арабскими странами — бойкота со стороны "арабской четверки", страна сокращает расходы и увеличивает ненефтяные доходы, говорится в пресс-релизе МВФ по итогам визита в Доху, состоявшегося с 13 по 20 августа.

"Экономика и финансовые рынки Катара приспосабливаются к потрясениям, связанным с введенными 5 июня мерами, после дипломатического конфликта с некоторыми странами-партнерами по торговле. Эти меры привели к резкому сокращению импорта в июне (на 40% по сравнению с предыдущим годом)… Страна диверсифицирует источники импорта и внешнего финансирования и укрепляет внутреннюю пищевую промышленность. В результате быстрого реагирования властей торговля была реорганизована, и были созданы альтернативные источники поставок продуктов питания, что снизило опасения по поводу потенциальной нехватки продовольствия", — приводятся в релизе слова главу миссии Мохаммеда Эль-Корчи (Mohammed El Qorchi).

По прогнозу МВФ, ненефтяные доходы Катара вырастут в 2017 году на 4,6% после увеличения на 5,6% в минувшем году. По словам Эль-Корчи, в долгосрочной перспективе дипломатический конфликт Катара и "арабской четверки" может ослабить доверие, сократить инвестиции и замедлить темпы роста экономики Катара, а также вовлеченных в конфликт стран.

"Финансовая консолидация продолжается, что подтверждается текущими сокращениями расходов и увеличением ненефтяных доходов. Ожидается, что дефицит бюджета сократится до 5,9% в 2017 году с 8,8% в 2016 году", — сообщается в релизе.

МВФ также положительно оценил работу банковской системы Катара: "качество активов высокое, капитализация хорошая". "После дипломатического конфликта обязательства банков перед нерезидентами резко упали. Влияние на балансы банков было смягчено введением ликвидности Центральным банком Катара и увеличением депозитов государственного сектора…. Катарские органы денежно-кредитного регулирования готовы к любому будущему выводу депозитов нерезидентов", — отмечает МВФ.