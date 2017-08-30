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В мире

Порошенко призвал конгресс США увеличить помощь Киеву в сфере обороны

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (331)
19:3130.08.2017
(обновлено: 19:43 30.08.2017)
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПетр Порошенко во время встречи с делегацией Конгресса США. 30 августа 2017Петр Порошенко во время встречи с делегацией Конгресса США. 30 августа 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал конгресс США рассмотреть возможность увеличить финансирование программ помощи Киеву в сфере обороны, включая предоставление вооружений, сообщила пресс-служба Порошенко в среду по итогам его встречи с делегацией американского конгресса.

Американские военные. Архивное фото
© Фото : Public domain
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По данным пресс-службы, делегацию конгресса возглавляет член комитета по ассигнованиям палаты представителей Гарольд Роджерс.

"Петр Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи украинскому государству в сфере безопасности, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих", — говорится в сообщении на сайте президента.

Порошенко отметил благосклонную позицию представителей комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год. "Члены конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти", — сообщила пресс-служба.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Ляшко призвал Пентагон поскорее дать Украине оружие

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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oroqlvbefn5r
Просю выдать во временное пользование банку самогона, только кукурузного не надо а то с него башка болит.
19:51
30.08.2017
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EDD.71
"Подайте на домики для бездомных поросят!" :)
19:48
30.08.2017
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stry1967
Всё бедолага не как навороватся не может выделяемыми деньгами.Скоро Украинцы за всю жизнь не смогут росчитаться за Парашенкины н долги.
19:36
30.08.2017
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