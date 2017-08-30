Эксперт: США хотят заручиться поддержкой РФ и Китая для давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США продолжат настаивать на усилении экономических санкций против КНДР, а также попробуют заручиться большей поддержкой со стороны Китая и России, заявил РИА Новости американский эксперт Центра международных и стратегических исследований (CSIS) Карл Бэкер.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Он заявил, что последние ракетные испытания стали "прелюдией" к пуску ракет к острову Гуам. На этом острове у США размещены две военные базы, в которых КНДР усматривает угрозу для своей безопасности.

"Я думаю, что немедленный ответ со стороны США будет заключаться в удвоении усилий в заручении поддержкой со стороны России и Китая по ужесточению санкций против Северной Кореи. Хотя нынешние санкции кажутся относительно неэффективными, я думаю, что США считают, что с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2371 в начале августа им удалось заставить Китай и Россию приблизиться к более широкому набору санкций", — сказал Бэкер.

По его словам, "уже есть некоторые свидетельства того, что Китай принял эти более широкие ограничения, заявив, что он больше не допустит каких-либо новых инвестиций в КНДР и что он будет ограничивать импорт угля".

"Я бы ожидал, что США продолжат настаивать на более широких ограничениях для увеличения экономического давления на КНДР", — подытожил эксперт.

После последнего запуска ракет президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что разговоры не помогут решить проблему КНДР. При этом глава Пентагона Джим Мэттис, комментируя ситуацию вокруг КНДР, заявил, что США еще не исчерпали дипломатические возможности урегулирования этого кризиса.

В начале августа СБ ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.