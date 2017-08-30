Эксперт: США хотят заручиться поддержкой РФ и Китая для давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США продолжат настаивать на усилении экономических санкций против КНДР, а также попробуют заручиться большей поддержкой со стороны Китая и России, заявил РИА Новости американский эксперт Центра международных и стратегических исследований (CSIS) Карл Бэкер.
"Я думаю, что немедленный ответ со стороны США будет заключаться в удвоении усилий в заручении поддержкой со стороны России и Китая по ужесточению санкций против Северной Кореи. Хотя нынешние санкции кажутся относительно неэффективными, я думаю, что США считают, что с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2371 в начале августа им удалось заставить Китай и Россию приблизиться к более широкому набору санкций", — сказал Бэкер.
По его словам, "уже есть некоторые свидетельства того, что Китай принял эти более широкие ограничения, заявив, что он больше не допустит каких-либо новых инвестиций в КНДР и что он будет ограничивать импорт угля".
"Я бы ожидал, что США продолжат настаивать на более широких ограничениях для увеличения экономического давления на КНДР", — подытожил эксперт.
После последнего запуска ракет президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что разговоры не помогут решить проблему КНДР. При этом глава Пентагона Джим Мэттис, комментируя ситуацию вокруг КНДР, заявил, что США еще не исчерпали дипломатические возможности урегулирования этого кризиса.
Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.