Украинские военные: после перемирия в Донбассе сократилось число обстрелов

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики в среду заявили, что после вступления в силу с 25 августа нового перемирия в Донбассе наблюдается снижение интенсивности обстрелов.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

Как заявили силовики, на карте Донецкой и Луганской областей остается лишь несколько точек, где сохраняется напряжение и противник продолжает вести обстрелы. При этом, по данным военных, на луганском направлении в среду полностью сохранялся режим тишины.

"Сравнивая количество огневых провокаций противника за последние несколько дней с начала месяца, можно сделать вывод, что динамика уменьшения обстрелов в период нового этапа перемирия положительная. В свою очередь командование украинских частей и подразделений на линии разграничения делает все, чтобы сделать невозможным активное огневое противостояние", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

Украинские силовики заявляют, что готовы к диалогу, однако "вооруженные силы Украины имеют достаточно сил и средств, чтобы достойно ответить врагу в случае наступательных действий".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.