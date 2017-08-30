Индия направила в РФ запрос на покупку противоторпедных систем для субмарин

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Правительство Индии направило информационный запрос на приобретение усовершенствованных систем противоторпедной обороны (ATDS) для своих субмарин, сообщает портал Defense News со ссылкой на представителя индийских ВМС.

"ATDS это важная программа, и они будут приобретены в ускоренном режиме", — сообщил представитель индийских ВМС.

Запрос был направлен производителям вооружений из России, США и Германии.

По данным портала, помимо 12 противоторпедных систем Индия намерена приобрести сопутствующее оборудование.