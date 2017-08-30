В МИД назвали похищение журналистки Курбатовой целенаправленной провокацией

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию является целенаправленной провокацией, заявили в среду в МИД РФ.
"Похищение в Киеве 30 августа журналистки Первого канала Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию – это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД, накануне персональные данные Анны Курбатовой были размещены "на пресловутом сайте "Миротворец", курируемом МВД Украины".