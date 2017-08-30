ЕП одобрил выделение 1,2 млрд евро для помощи Италии после землетрясений

БРЮССЕЛЬ, 30 авг — РИА Новости, Мария Князева. Комитет по бюджету Европарламента одобрил перечисление из Фонда солидарности Евросоюза 1,2 миллиарда евро финансовой помощи на восстановление ряда регионов Италии, пострадавших от сильных землетрясений 2016 — начала 2017 годов, говорится в Twitter комитета.

Budget committee votes today on €1.2 billion support to help Italy with post-earthquake recovery and reconstruction https://t.co/MA8Diz6HPp pic.twitter.com/24MMmMlrrV — European Parliament (@Europarl_EN) 30 августа 2017 г.

"Комитет одобряет 1,2 миллиарда евро помощи (в ответ на землетрясения) для Италии. Пленарная сессия проголосует в сентябре", — говорится в сообщении.

Это крупнейшая сумма, когда-либо единовременно выделяемая из этого фонда, который был создан в 2002 году для реагирования на крупные стихийные бедствия в Европе. Он выделил средства более 20 европейским странам на общую сумму более 5 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что речь идет об итальянских регионах Абруццо, Лацио, Марке и Умбрии после стихийных бедствий, произошедших между концом августа 2016 года и серединой января 2017 года. Тогда серия сильных землетрясений привела к 333 жертвам, 30 тысячам человек потребовалась помощь, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре, бизнесу и условиям жизни пострадавшего населения в Центральной Италии, сообщала партия Европарламента EPP.

Еврокомиссия отмечала, что фонд поддержит усилия по восстановлению экономической активности в пострадавших регионах, средства также могут быть направлены на обеспечение временных жилищ, меры по защите объектов культурного наследия, чтобы облегчить бремя расходов, которое несут власти Италии.