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В мире

Киев выдворяет журналистку Первого канала, но ее местонахождение неизвестно

Сюжет:
Похищение журналистки "Первого канала" в Киеве (24)
18:5230.08.2017
(обновлено: 18:54 30.08.2017)
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© Первый каналЖурналист Первого канала Анна Курбатова. Архивное фотоЖурналист Первого канала Анна Курбатова. Архивное фото
© Первый канал

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый канал в среду сообщил о похищении своей журналистки Анны Курбатовой в Киеве, не исключив ее задержания сотрудниками Службы безопасности Украины; в СБУ после появления этой информации заявили, что Курбатова будет выдворена из Украины, в настоящий момент идет подготовка документов. При этом о местонахождении журналистки ничего не известно.

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
Случаи притеснения журналистов на Украине в 2014-2017 годах

Посольство РФ в Киеве направило запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры в связи с появлением информации о похищении Курбатовой.

Похищена неизвестными

Первоначально о похищении Курбатовой сообщила пресс-служба Первого канала, подтвердив информацию, что журналистка была похищена неизвестными в Киеве. Позже информация о происшествии появилась в эфире выпуска новостей на Первом канале.

"Начинаем выпуск со срочного сообщения о нашем корреспонденте на Украине: Анна Курбатова похищена в центре Киева, и мы не можем с ней связаться. Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", — сказала ведущая в эфире выпуска новостей.

По ее словам, раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы. "Например, после репортажа "Дни независимости Украины", где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей грустный праздник", — добавила ведущая.

Комментарий СБУ и МВД

Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
В СБУ прокомментировали ситуацию с журналисткой Первого канала
Первый комментарий Службы безопасности Украины не слишком прояснил ситуацию: как сообщило издание "Украинская правда", СБУ, комментируя информацию о похищении Курбатовой, заявила, что "все происходит в рамках законодательства".

"В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства". Любые другие подробности пока не раскрываются", — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что журналистка будет принудительно выслана в Россию.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — написала Гитлянская.

При этом о местонахождении Курбатовой по-прежнему ничего не известно.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян о похищении Курбатовой: "Европа, ты слепая?"
Как позже заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, журналистке после выдворения будет запрещен въезд на Украину из-за антиукраинской деятельности.

Реакция Москвы

В Москве намерены прояснить ситуацию с похищением российской журналистки, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В российском МИД заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

Посольство РФ в Киеве уже направило запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры в связи с появлением информации о похищении.

"В связи с распространением в СМИ информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала А. С. Курбатовой посольство направило оперативные запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", — сообщили в посольстве.

Отреагировали на ситуацию и в Госдуме, призвав ПАСЕ и Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ осудить похищение корреспондента Первого канала на Украине, а также потребовать от Киева предпринять все действия для немедленного освобождения журналистки.

Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Первый канал продолжит работу в Киеве
Союз журналистов России (СЖР) уже оповещает международные профессиональные организации о ситуации с похищением Курбатовой и надеется на помощь, в том числе украинских коллег.

"Любое давление на журналистов в связи с его профессиональной деятельностью является неприемлемым. Любая угроза в адрес журналиста является неприемлемым действием, а похищение журналиста среди бела дня — это преступление. Мы очень надеемся, что в ближайшее время точная информация о том, где находится наша коллега, станет известной. Мы очень надеемся на то, что в ближайшее время ее близким и коллегам будет предоставлена возможность выйти с ней на связь. Мы очень надеемся на то, что она никоим образом не пострадает после этого происшествия", — сказал РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Он добавил, что "о произошедшей ситуации, о том, что наша журналистка исчезла, возможно, была похищена, мы уже оповещаем наши партнерские организации — и в Европе, и в остальных зарубежных странах, включая Международную федерацию журналистов".

"Несмотря ни на какие события конъюнктурного характера, которые происходят периодически с нашими журналистами и прочими, мы максимально стараемся находиться на контакте с украинским союзом — НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины), поддерживаем с ними контакт и надеемся, конечно, от них тоже получить помощь", — отметил Шафир.

Ситуация с российскими СМИ

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Косачев сравнил Службу безопасности Украины с "Правым сектором*" и ИГ*
За лето текущего года это уже не первый случай выдворения представителя российского СМИ с Украины. Так, 15 августа Украина выдворила из страны российскую журналистку, специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. 26 июля стало известно, что из Украины выдворили российскую журналистку, сотрудницу телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву и запретили ей въезд в страну на три года. По сообщению СБУ, Князева вела "деструктивную деятельность под псевдонимом "Саушкина".

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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