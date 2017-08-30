Киев выдворяет журналистку Первого канала, но ее местонахождение неизвестно

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый канал в среду сообщил о похищении своей журналистки Анны Курбатовой в Киеве, не исключив ее задержания сотрудниками Службы безопасности Украины; в СБУ после появления этой информации заявили, что Курбатова будет выдворена из Украины, в настоящий момент идет подготовка документов. При этом о местонахождении журналистки ничего не известно.
Посольство РФ в Киеве направило запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры в связи с появлением информации о похищении Курбатовой.
Похищена неизвестными
Первоначально о похищении Курбатовой сообщила пресс-служба Первого канала, подтвердив информацию, что журналистка была похищена неизвестными в Киеве. Позже информация о происшествии появилась в эфире выпуска новостей на Первом канале.
"Начинаем выпуск со срочного сообщения о нашем корреспонденте на Украине: Анна Курбатова похищена в центре Киева, и мы не можем с ней связаться. Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", — сказала ведущая в эфире выпуска новостей.
По ее словам, раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы. "Например, после репортажа "Дни независимости Украины", где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей грустный праздник", — добавила ведущая.
Комментарий СБУ и МВД
"В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства". Любые другие подробности пока не раскрываются", — говорится в сообщении.
Спустя некоторое время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что журналистка будет принудительно выслана в Россию.
"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — написала Гитлянская.
При этом о местонахождении Курбатовой по-прежнему ничего не известно.
Реакция Москвы
В Москве намерены прояснить ситуацию с похищением российской журналистки, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В российском МИД заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.
Посольство РФ в Киеве уже направило запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры в связи с появлением информации о похищении.
"В связи с распространением в СМИ информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала А. С. Курбатовой посольство направило оперативные запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", — сообщили в посольстве.
Отреагировали на ситуацию и в Госдуме, призвав ПАСЕ и Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ осудить похищение корреспондента Первого канала на Украине, а также потребовать от Киева предпринять все действия для немедленного освобождения журналистки.
"Любое давление на журналистов в связи с его профессиональной деятельностью является неприемлемым. Любая угроза в адрес журналиста является неприемлемым действием, а похищение журналиста среди бела дня — это преступление. Мы очень надеемся, что в ближайшее время точная информация о том, где находится наша коллега, станет известной. Мы очень надеемся на то, что в ближайшее время ее близким и коллегам будет предоставлена возможность выйти с ней на связь. Мы очень надеемся на то, что она никоим образом не пострадает после этого происшествия", — сказал РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Он добавил, что "о произошедшей ситуации, о том, что наша журналистка исчезла, возможно, была похищена, мы уже оповещаем наши партнерские организации — и в Европе, и в остальных зарубежных странах, включая Международную федерацию журналистов".
"Несмотря ни на какие события конъюнктурного характера, которые происходят периодически с нашими журналистами и прочими, мы максимально стараемся находиться на контакте с украинским союзом — НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины), поддерживаем с ними контакт и надеемся, конечно, от них тоже получить помощь", — отметил Шафир.
Ситуация с российскими СМИ
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.