Пентагон: американские военные прибыли в Грузию для совместных учений

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Около 500 военнослужащих США прибыли в Грузию для совместных учений, сообщил в среду Пентагон.

"Ежегодные многосторонние учения проходят уже в седьмой раз. Они призваны повысить возможности совместных операций между США, Грузией и региональными партнерами, а также укрепить взаимное понимание тактики, методов и процедур", — говорится в пресс-релизе Пентагона.

В учениях будут участвовать подразделения морских пехотинцев и сухопутных сил США, а также около 1 тысячи военнослужащих из Грузии, Азербайджана, Армении, Болгарии, Латвии, Румынии и Украины.

Учения Agile Spirit проводятся с 2011 года, с 2015 года — под эгидой НАТО.