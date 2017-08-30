Генпрокурор Украины рассказал, почему его зарплата выше президентской

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что отрабатывает свою высокую зарплату, которая за август вырастет почти в два раза (до 3,7 тысячи долларов) и превысит президентскую.

В среду украинские СМИ сообщили, что правительство решило повысить зарплату генпрокурору, она превысит даже президентскую (зарплата Петра Порошенко за месяц составляет от 1 до 1,4 тысячи долларов).

"Оклад генпрокурора и его заместителей правительство приравняло к руководителям других правоохранительных органов. Следовательно, я получу за август 94 тысячи гривен (3,7 тысячи долларов), было 49 тысяч (1,9 тысячи долларов). Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю. И все же я решил ежемесячно 24 тысячи выделять на благотворительные цели раненым в АТО (военной операции в Донбассе — ред.)", — написал Луценко в среду на своей странице в Facebook.

Генпрокурор пояснил, что только в прошлом году правоохранители обнаружили и отправили в суд 1739 коррупционеров, а за первое полугодие этого года отправили в суд 1202 коррупционера, на значительные суммы был пополнен госбюджет.

"Именно поэтому считаю справедливым решение Верховной рады и правительства о повышении зарплат прокуроров", — заявил Луценко.