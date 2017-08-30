Власти Венесуэлы предложили помощь пострадавшим от урагана жителям США

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти Венесуэлы предложили помощь жителям США, пострадавшими от разрушительного урагана "Харви".

"Мы свяжемся с поверенным в делах США в Венесуэле, чтобы предложить нашу помощь Техасу и Луизиане", — сообщил венесуэльский МИД в своем Twitter.

Сообщается, что кроме прочего Каракас готова передать США так называемые "нефтяные домики", которые массово производятся в Венесуэле и сборка которых занимает 10-12 дней.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть еще хуже, чем от урагана "Катрина" в 2005 году.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил американского лидера Дональда Трампа в пренебрежении международным правом и отношениями с Латинской Америкой. Действия американского президента причинят "огромный ущерб" венесуэльской экономике и американским инвесторам, отметил он.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.