Власти Венесуэлы предложили помощь пострадавшим от урагана жителям США

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти Венесуэлы предложили помощь жителям США, пострадавшими от разрушительного урагана "Харви".
"Мы свяжемся с поверенным в делах США в Венесуэле, чтобы предложить нашу помощь Техасу и Луизиане", — сообщил венесуэльский МИД в своем Twitter.
Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть еще хуже, чем от урагана "Катрина" в 2005 году.
На прошлой неделе США ввели новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты.