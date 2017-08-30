Генштабы Украины и Польши обсудили "угрозы" от учений "Запад-2017"

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Начальники Генштабов вооруженных сил Украины и Войска польского обсудили пути реагирования на "возможные угрозы" от проведения российско-белорусских учений "Запад-2017", сообщатся на сайте украинского Минобороны.

По данным ведомства, в среду в Львове генерал армии Украины Виктор Муженко принимает своего польского коллегу генерал-лейтенанта Лешека Суравского.

"Мы обсудили вопросы учений "Запад — 2017". Были рассмотрены возможные угрозы, связанные с этими учениями, а также пути реагирования как со стороны войска польского, так и вооруженных сил Украины", — приводит Минобороны слова Муженко по итогам переговоров.

Начальник генерального штаба ВС Польши отметил, что польская сторона также пристально следит за российско-белорусскими учениями "Запад — 2017".

Он добавил, что Украина и Польша запланировали в 2018 год провести четверо совместных учений.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи — российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

Президент Белоруссии неоднократно заявлял, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения. Минобороны ранее сообщало, что на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии. В наблюдении будут участвовать представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

Начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев назвал смешными предположения о возможности агрессии против Украины с территории Белоруссии во время совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2017".