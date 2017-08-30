Представитель ОБСЕ призвал Украину не задерживать иностранных журналистов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал Украину не задерживать и не депортировать иностранных журналистов.

"Я призываю Украину не задерживать и не депортировать журналистов из других государств-членов ОБСЕ", — написал Дезир в официальном аккаунте Twitter.

В среду появилась информация о том, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как сообщили позднее на самом телеканале, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.