МИД Венесуэлы обвинил Макрона во вмешательстве во внутренние дела страны

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти Венесуэлы обвинили президента Франции Эммануэля Макрона во вмешательстве в свои внутренние дела.

Во вторник Макрон заявил, что Венесуэла — это "диктатура, которая пытается выжить" за счет гуманитарной катастрофы.

"Правительство Венесуэлы решительно отвергает достойные сожаления заявления президента Макрона, которые представляют очевидное вмешательство во внутренние дела Боливарианской Республики", — заявил венесуэльский МИД.

В коммюнике отмечается, что выступление Макрона явилось оскорблением для народа Венесуэлы, а также его правительства и других институтов, избранных демократическим путем.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.