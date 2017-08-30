Борьба с боевиками-исламистами на юге Филиппин завершается, заявил Дутерте

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что продолжающаяся более трех месяцев борьба с выступающими на стороне террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) боевиками-исламистами находится на "завершающей стадии", передает агентство Франс Пресс.
В мае Дутерте после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой ввел военное положение в провинции Минданао, расположенной рядом с Басилан. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.
"Мы находимся на завершающей стадии. Поэтому давайте незамедлительно направим, даже перебросим по воздуху (в город Марави – ред.) полицию", — заявил Дутерте в среду.
По данным агентства, незадолго до заявления Дутерте стало известно, что филиппинские военные взяли под контроль мост, который являлся важным путем снабжения для боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.