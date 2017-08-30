Борьба с боевиками-исламистами на юге Филиппин завершается, заявил Дутерте

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что продолжающаяся более трех месяцев борьба с выступающими на стороне террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) боевиками-исламистами находится на "завершающей стадии", передает агентство Франс Пресс.

В мае Дутерте после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой ввел военное положение в провинции Минданао, расположенной рядом с Басилан. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

"Мы находимся на завершающей стадии. Поэтому давайте незамедлительно направим, даже перебросим по воздуху (в город Марави – ред.) полицию", — заявил Дутерте в среду.

Лидер Филиппин также отметил, что после завершения операции в городе Марави боевики могут продолжить совершать атаки на территории страны, особенно на юге.

По данным агентства, незадолго до заявления Дутерте стало известно, что филиппинские военные взяли под контроль мост, который являлся важным путем снабжения для боевиков.