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В мире

В Госдуме обещали отреагировать на ситуацию с журналисткой Курбатовой

Сюжет:
Похищение журналистки "Первого канала" в Киеве (20)
17:5930.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фотоПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Госдума РФ отреагирует надлежащим образом на высылку с Украины журналистки Первого канала Анны Курбатовой, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия").

Журналист Первого канала Анна Курбатова
© Первый канал
Украина запретит въезд в страну журналистке Первого канала

В среду появилась информация о том, что Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как сообщили позднее на самом телеканале, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения.

"У нас пленарное заседание будет через неделю, с 11 числа. И мы будем обсуждать этот вопрос на разных площадках с экспертами. К этому моменту ситуация прояснится, и в зависимости от развития, которое она получит, мы уже будем надлежащим образом реагировать", — заявил Выборный РИА Новости.

Политик также подчеркнул, что Украина – это "страна с повышенными рисками, где грубо нарушаются права человека" и где не существует свободы слова.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян о похищении Курбатовой: "Европа, ты слепая?"

"В этой связи, конечно, всем миром нужно объединиться для того, чтобы придать максимальной публичности грубое нарушение прав и человека, и работы СМИ. Я думаю, что через день-два ситуация должна проясниться по линии МИД, по линии работников спецслужб, поскольку просто похищение человека… здесь четко прослеживаются (действия) на грани преступной деятельности", — подытожил он.

Возмущение в связи с депортацией журналистки выразил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Депортация журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой из Украины, то, какими методами она была произведена – без какого-либо уведомления и больше напоминала похищение – вызывает возмущение и недоумение, хотя к выходкам киевских властей мы давно должны были привыкнуть", — цитирует депутата его пресс-служба.

Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
В СБУ прокомментировали ситуацию с журналисткой Первого канала

Парламентарий напомнил, что Курбатова делала репортажи с киевского парада с участием солдат НАТО, "о давлении на прессу в считающей себя цивилизованной Украине". После этого журналистку внесли в списки скандально известного сайта "Миротворец", а теперь и вовсе выслали из страны.

"О каких европейских ценностях могут говорить господин Порошенко, Грицак и им подобные, если этим и многими схожими деяниями они продолжают отталкивать Украину от Европы и еще больше склонять ее в бездну тоталитаризма и открытого варварства", — подытожил Толстой.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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