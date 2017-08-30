США призвали мир к "скоординированным действиям" для давления на КНДР

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Постпред США на Конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд призвал международное сообщество к "скоординированным действиям", призванным показать КНДР, что Пхеньян должен прекратить разработку своей ядерной и ракетной программ, передает агентство Рейтер.

"Цель применения таких санкций заключается в оказании давления на правительство Северной Кореи с тем, чтобы оно прекратило разрабатывать свои запрещенные программы и предпринимать действия, а не в наказании населения или экономики Северной Кореи или других стран", — заявил Вуд.

Посредством исполнения санкций ООН в отношении Северной Кореи в полном объеме и всеми государствами будет достигнуто "максимальное давление, необходимое, чтобы заставить КНДР подчиняться правилам", добавил он.

Чиновники вооруженных сил Южной Кореи, Японии и США представили участникам конференции в Женеве сообщение о технических аспектах северокорейских оборонных программ.

Представитель КНДР на конференции заявил, что оставляет за собой право выступить с ответном заявлением в конце заседания.

Во вторник утром из окрестностей Пхеньяна был произведен пуск баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 2,7 тысячи километров, пролетела над Японией и упала в Тихий океан. США и Южная Корея пригрозили дать "мощный отпор" Пхеньяну, не исключив военных действий в случае дальнейших "провокаций". Япония, США и Южная Корея потребовали созыва СБ ООН.