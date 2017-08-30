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В мире

На Первом канале рассказали, почему в Киеве не работают мужчины-журналисты

Сюжет:
Похищение журналистки "Первого канала" в Киеве (20)
17:5230.08.2017
010600
© РИА НовостиВид Киева, Украина. Архивное фотоВид Киева, Украина. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Отправить на работу в Киев мужчин-журналистов невозможно, так как из-за призывного возраста им запрещен въезд в страну, однако все, кто работает в этой стране, знают о правилах поведения при провокациях и на допросах СБУ, заявил замгендиректора Первого канала, глава дирекции информационных программ Кирилл Клейменов.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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"Мужчине-журналисту призывного возраста туда въехать очень-очень сложно. И очень многих наших коллег, которые пытались это сделать, выслали прямо с границы со штампом … украинской погранслужбы о запрете на въезд, — сказал Клейменов в эфире передачи "Время покажет", отвечая на вопрос, почему для работы в Киеве работать отправляют девушек.

Он также отметил, что те, кто там работает, в первую очередь являются журналистам, а Первый канал всегда разъясняет сотрудникам, как вести себя в сложных ситуациях.

"Мы объясняем, как надо себя вести, когда тебя атакуют на улице и всячески провоцируют. Несомненно они знают, что надо быть предельно вежливыми, и это вообще лучшее оружие против хама. Неважно, в трамвае вы едете куда-то или вот в такой ситуации. Они понимают, что нужно ни в коем случе не дать себя спровоцировать и даже, когда пытаются физически воздействовать, толкают, разбивают яйца об их головы, надо максимально уходить от конфликта", — сказал замгендиректора канала.

Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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По его словам, ему и его коллегам известно, что происходит на допросах СБУ. В частности, их спрашивают о том, кто дает команды и диктует тексты.

"Это я могу понять. Но есть вещи, которые настораживают. Например, нашей коллеге, которую выслали какое-то время назад из Киева, неадекватно большое количество раз во время допроса предлагали воды или напитка. И когда она отказывалась, ей через 30 секунд предлагали опять. Может быть вы все-таки выпьете воды? Может сок? Может, кофе? И это продолжалось всю дорогу, пока ее везли в аэропорт и так далее. Это вызывает вопросы, конечно, у меня, зная, как потом появляются разные видео. И, конечно, этого стоит опасаться", — сказал Клейменов.

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД выясняет обстоятельства исчезновения журналистки Курбатовой на Украине

В среду появилась информация о том, что Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как сообщили позднее на самом телеканале, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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