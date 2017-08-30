"Российская пропагандистка": Украина выдворяет журналистку Первого канала

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет выдворена в Россию, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В среду стало известно, что Анна Курбатова была похищена в Киеве. "Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли", — рассказала в прямом эфире ведущая Первого канала.

Как предположили на Первом канале, Курбатову задержали сотрудники СБУ, ранее в адрес журналистки поступали угрозы, связанные с ее профессиональной деятельностью в Киеве. "Например, после репортажа "Дни независимости Украины", где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей грустный праздник", — сказала ведущая.

После появления информации о похищении журналистки российское посольство на Украине разослало запросы в правоохранительные органы страны, а также направило в украинский МИД ноту, в которой потребовало принять срочные меры в связи с инцидентом. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе диппредставительства РФ в Киеве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ведомство и российские загранучреждения работают над выяснением обстоятельств исчезновения Курбатовой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает какой-либо информацией о происшествии, однако приложит все усилия, чтобы прояснить ситуацию.

В Службе Безопасности Украины сперва сообщили изданию "Украинская правда" о том, что "все происходит в рамках законодательства". Позднее пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook написала, что "российская пропагандистка" будет выдворена с территории Украины. "Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — заявила она.

По утверждению Гитлянской, украинские власти действуют в полном соответствии с законодательством. В настоящее время готовятся документы для официального выдворения Курбатовой в Россию.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в связи с инцидентом заявила, что с Киевом в данной ситуации разговаривать бессмысленно, однако отношение Европы к происходящему на Украине вызывает вопросы. "Хочется сказать Европе: "Европа, ты слепая?" — сказала Симоньян.

Накануне Курбатова была внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". В последнее время она занималась освещением событий на Украине. Так, она снимала сюжеты на тему высылки испанских журналистов из Киева и парада в честь Дня независимости в украинской столице с участием войск стран НАТО.

На Украине неоднократно ограничивали работу российских СМИ, регулярно запрещали въезд в страну российским журналистам. Так, в середине августа власти выдворили из Украины специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян.