В ОП возмущены задержанием в Киеве журналистки Первого канала

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Задержание на Украине российской журналистки Анны Курбатовой — продолжение "безумной практики киевского режима", направленной против свободы слова, и пренебрежение нормами международного законодательства, все это свидетельствует о слабости Украины, заявили РИА Новости представители Общественной палаты (ОП) РФ.Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения.
"Безумную практику киевского режима — похищать и выдворять журналистов, запрещать им въезд в страну — уже не списать на недружественность к России. В черные списки попадают и иностранцы: самый последний случай — с журналистами из Испании. Задержание, а фактически похищение на Украине российской журналистки Анны Курбатовой и намерение ее депортировать лишь показывают слабость и неспособность Украины к открытости и свободе слова, которые она декларирует в свободное от преследования журналистов время", — заявил РИА Новости секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
В свою очередь глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что ОБСЕ "должно поднять вопрос о защите и безопасности журналистов на Украине на специальном заседании", причем необходимо "четкое осуждение с последующими мерами и санкциями".
Она подчеркнула, что даже в условиях войны международное гуманитарное законодательство предусматривает особую защиту журналистов.
"Украина на самом деле шагает не в светлое европейское будущее, а возвращается в 90-е годы. Правоохранительные органы "отлично" используют методы криминальных группировок. И, кстати, власти ЕС, судя по последним заявлениям официальных лиц, тоже начинают это понимать", — заявила общественница.