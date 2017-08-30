Власти ДНР заявили о гибели ополченца из-за обстрела со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Ополченец погиб в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков в районе Ясиноватой в среду днем, сообщил в среду заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Сегодня в 14.25 в районе Ясиноватой в результате очередного обстрела из 82-миллиметровых минометов, гранатомёта СПГ-9 и стрелкового оружия со стороны боевиков 72-й отдельной механизированной бригады ВС Украины погиб 29-летний военнослужащий ВС ДНР. Также под обстрел попала съемочная группа российского федерального телеканала "Россия 1", — сказал журналистам Басурин.