Коалиция США нанесла удар, чтобы не дать ИГ* пройти на восток Сирии

Мужчина смотрит на руины в окрестностях Дамаска после авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГИЛ. Архивное фото

Мужчина смотрит на руины в окрестностях Дамаска после авиаударов коалиции во главе с США по позициям ИГИЛ. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Силы возглавляемой США международной коалиции нанесли авиаудар, чтобы не дать эвакуированным с территории Ливана боевикам террористической группировки "Исламское государство"* попасть в восточную часть Сирии, передает агентство Франс Пресс.

"Чтобы не дать конвою двигаться дальше на восток, мы повредили дорогу и разрушили небольшой мост", — заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

В понедельник источник, приближенный к ливанскому движению "Хезболлах", сообщил РИА Новости о начале вывода боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* с территории Ливана в Сирию.

Ранее стало известно, что сирийские военные одобрили сделку по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ*. Операция в Каламуне велась сирийскими военными и "Хезболлах" на протяжении последней недели. Ранее сообщалось о начале перемирия в этом районе с 7.00 мск 27 августа. Соглашение было достигнуто после успехов армии и "Хезболлах" в боях с террористами, которые попали в окружение. В восточном регионе Сирии, куда должны отправиться террористы, находится ряд контролируемых ИГ* районов, в частности в провинции Дейр-эз-Зор.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с ливанской армией начали операцию по освобождению от ИГ сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.

В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (обе запрещены в РФ).

*Террористическая организация, запрещена в России