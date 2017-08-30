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В мире

Исламабад обдумывает ответ на враждебные слова Трампа

17:0430.08.2017
(обновлено: 17:07 30.08.2017)
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© Flickr / Muzaffar BukhariИсламабад. Пакистан. Архивное фотоИсламабад. Пакистан. Архивное фото
© Flickr / Muzaffar Bukhari

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг – РИА Новости. Парламент Пакистана в среду единогласно принял резолюцию с осуждением "враждебных" заявлений президента США Дональда Трампа и призвал правительство рассмотреть ответные меры, в том числе приостановку обменов двусторонними визитами.

Военнослужащие армии США в Афганистане. Архивное фото
© REUTERS / Goran Tomasevic/File Photo
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Резолюции с аналогичным содержанием приняли единогласно обе палаты парламента страны – сенат и Национальная ассамблея. Поводом для резкой реакции политического руководства страны стали заявления Трампа, сделанные во время объявления новой стратегии США в Афганистане на прошлой неделе. Тогда, в частности, в адрес Исламабада прозвучала угроза, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории.

Парламент осудил

"Национальная ассамблея единогласно отвергает неприемлемую критику президентом США Дональдом Трампом Пакистана, сделанную в его заявлении 21 августа", — говорится в заявлении Национальной ассамблеи, обнародованном на сайте нижней палаты.

Вид на город Кветта, Пакистан. Архивное фото
© Flickr / Jarjan
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Также депутаты осудили заявление командующего американскими войсками в Афганистане генерала Джона Николсона, который сказал, что у радикальной группировки "Талибан"* имеются шуры, консультативные органы управления, в пакистанских Кветте и Пешаваре.

Парламент также "отверг заявления США о выделении миллиардов долларов помощи", отметив, что страна наоборот потеряла 123 миллиарда доллара. Также депутаты осудили то, что Вашингтон не признает жертвы, которые понес Пакистан в борьбе с терроризмом, заявив, что факт гибели 70 тысяч пакистанцев от рук террористов "полностью игнорируется".

Кроме того, недовольство Пакистана вызвало желание Трампа видеть более активную роль Индии в восстановлении Афганистана. Пакистан, который связывают сложные отношения со своим соседом Индией, считает, что это будет "разрушительным для региональной стабильности".

© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп объявляет американским военнослужащим о новой политике страны во время войны в Афганистане. 21 августа 2017
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп объявляет американским военнослужащим о новой политике страны во время войны в Афганистане. 21 августа 2017

Правительство примет меры

В связи с этим парламент призывает правительство принять ряд мер. В частности, "выразить решительность народа Пакистана защищать суверенитет и территориальную целостность", рассмотреть возможность приостановки обмена официальными визитами с США.

Исламабад. Архивное фото
© AP Photo / Anjum Naveed
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Впрочем, ситуация уже повлияла на переговоры между властями двух стран. Так, визит спецпосланника США по Афганистану Элис Уэллс в Исламабад, намеченный на 28 августа, был отложен по инициативе пакистанской стороны. Не состоялся и визит министра иностранных дел Пакистана Хаваджы Асифа в США. Вместо этого он, по данным пакистанской прессы, отправится в Москву и Пекин.

Парламент также предлагает правительству рассмотреть возможность заморозки сотрудничества с США, в частности предоставления воздушных и наземных путей сообщения через Пакистан в Афганистан. Правительство также должно сформировать черновой план возвращения афганских беженцев в Афганистан, проинформировать об этом США и Кабул, сформулировать экономическую политику, которая помогла бы справиться с ситуацией прекращения помощи со стороны США.

Также депутаты просят правительство начать международную кампанию, "особенно с дружественными странами в регионе", с целью информирования их о контртеррористических мерах, принимаемых Пакистаном, и о "последствиях неудачной афганской политики США для региона".

Помимо этого, Пакистан выдвинул встречные претензии к США и Афганистану, выразив обеспокоенность ростом влияния террористической группировки "Исламское государство"*в афганских регионах, граничащих с Пакистаном. Пакистанские депутаты призвали США с союзниками и Афганистан принимать меры против ИГ* и других террористических групп, осуществляющих теракты в Пакистане.

При этом парламент в документе заверил в приверженности сотрудничеству с США по всему спектру двусторонних отношений на основе "взаимности и взаимного уважения". В резолюции подчеркивается, что страна заинтересована в мире и стабильности в Афганистане и поддерживает усилия по внутриафганскому урегулированию.

 *Террористическая организация, запрещенная в России.

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