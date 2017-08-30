ДНР примет участие в видеоконференции по Донбассу 31 августа

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (351)

ДОНЕЦК, 30 авг — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика примет участие в видеоконференции контактной группы по Украине 31 августа и поднимет вопрос нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, заявил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

Ранее Киев инициировал проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу в связи с несоблюдением "школьного перемирия".

"Донецкая народная республика подтвердила свое участие во внеочередной видеоконференции, которая состоится в четверг, 31 августа. Предметом видеоконференции станет подтверждение действий сторон по обеспечению режима бессрочного прекращения огня согласно заявлению контактной группы от 23-го августа", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он отметил, что представители ДНР планируют также поднять вопросы "систематических нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) согласно отчетам СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ".

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.