Киев нарушает соглашение об отводе военной техники, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"ВС Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями", — заявил Марочко.
По данным разведки ЛНР, на территории автотранспортного предприятия, расположенного в подконтрольном Киеву населённом пункте Попасная, находятся танки и зенитно-ракетные комплексы украинских силовиков.
"Точное количество боевой техники не установлено. С целью скрытия наличия данного вооружения ВСУ (вооруженные силы Украины) не допускают на территорию наблюдателей ОБСЕ", — добавил Марочко.