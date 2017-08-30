Киев нарушает соглашение об отводе военной техники, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (224)

ЛУГАНСК, 30 авг — РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения.

"ВС Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями", — заявил Марочко.

По данным разведки ЛНР, на территории автотранспортного предприятия, расположенного в подконтрольном Киеву населённом пункте Попасная, находятся танки и зенитно-ракетные комплексы украинских силовиков.

"Точное количество боевой техники не установлено. С целью скрытия наличия данного вооружения ВСУ (вооруженные силы Украины) не допускают на территорию наблюдателей ОБСЕ", — добавил Марочко.