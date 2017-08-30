Спецпредставитель Трампа раскритиковал эвакуацию боевиков ИГ* в Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Представитель президента США в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* Бретт Макгерк раскритиковал соглашение об эвакуации боевиков из Западного Каламуна (территория Сирии, граничащая с Ливаном) в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Боевики ИГ* и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьми солдат. На сегодняшний день проводится анализ ДНК с целью подтверждения личности погибших.

"Террористы ИГ* должны быть убиты на поле битвы, а не перевозиться на автобусе через Сирию к иракской границе без согласия Ирака. Наша коалиция поможет проследить за тем, чтобы эти террористы никогда не смогли попасть в Ирак или сбежать из того, что осталось от их умирающего "халифата", — написал Макгерк в своем официальном Twitter.

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" совместно с сирийской армией с одной стороны границы и ливанская армия с другой начали операцию по освобождению от ИГ* территорий на сирийско-ливанских рубежах. Военным удалось отвоевать десятки квадратных километров захваченных территорий. В воскресенье сирийские военные одобрили сделку по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ*, которые попали в окружение.

*Террористическая организация, запрещена в России