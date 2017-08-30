Американская корпорация OPIC инвестирует $650 млн в проекты на Украине

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Корпорации частных зарубежных инвестиций США (OPIC) намерена инвестировать 650 миллионов долларов в новые проекты на Украине, заявил президент корпорации Рей Вошберн в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"В непосредственных планах нашей корпорации находятся проекты по инвестированию 250 миллионов долларов в новый проект с "Энергоатомом". Еще одно соглашение в стадии заключения — по строительству энергообъектов в Запорожье. Это будет проект на 400 миллионов долларов", — сказал Вошберн, которого цитирует агентство УНИАН.

Он поблагодарил за помощь в подготовке этих проектов министра финансов Александра Данилюка.

OPIC — агентство при правительстве США, цель которого — содействовать американскому бизнесу в инвестициях на развивающихся рынках.