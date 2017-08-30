Банк развития БРИКС одобрил России кредит для развития судебной системы

ШАНХАЙ, 30 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Совет директоров Нового банка развития БРИКС в среду одобрил четыре новых проекта на сумму 1,4 миллиарда долларов в Китае, Индии и России; в частности, РФ получит 460 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и внедрение информационных технологий в рамках Федеральной целевой программы развития судебной системы на 2013-2020 годы, следует из сообщения банка.

"В рамках проекта поддержки судебной системы, НБР предоставит России суверенный кредит на 460 миллионов долларов для развития инфраструктуры и внедрения информационных технологий в судебную систему в рамках федеральной целевой программы о развитии судебной системы на 2013-2020 годы", — говорится в сообщении финансового института.

Кроме того, банк выделил 2 миллиарда юаней (303,2 миллиона долларов) на проект в китайской провинции Хунань по улучшению системы контроля наводнений и улучшению качества воды. Еще один кредит на сумму 200 миллионов долларов банк НБР выделил на проект энергосбережения, утилизацию использованных ресурсов и уменьшение выбросов загрязнителей в китайской провинции Цзянси.

Правительство Индии получило суверенный кредит на 470 миллионов долларов для реализации проекта по обеспечению питьевой водой сельской местности в штате Мадья-Прадеш.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в июле 2014 года. Штаб-квартира банка находится в Шанхае. Планка максимально возможного капитала установлена на уровне 100 миллиардов долларов. Главной задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.