МИД Македонии: вступление в НАТО зависит от реформ и решения Греции

БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Сроки вступления Македонии в НАТО зависят от Греции и реформирования сфер, на которые республике было указано на прошлогоднем саммите альянса в Варшаве, заявил в среду македонский министр иностранных дел Никола Димитров.

В среду в МИД в Скопье прошла конференция "Македония на пути к полному членству в НАТО" с участием главы министерства и послов США и Германии Джеса Бейли и Норберта Гербериха. На следующий день ожидается визит в республику министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса, который, согласно плану, проведет встречи со своим македонским коллегой, вице-премьером по вопросам интеграции в ЕС Буяром Османи, премьер-министром Зораном Заевым и президентом Георге Ивановым.

"Вступление в НАТО не зависит только от республики Македонии. Согласно формулировке из Бухареста 2008 года, оно зависит и от республики Греция, зависит от того, насколько быстро мы сможем преодолеть критику, которую получили на последнем саммите в Варшаве в отношении ответственности, верховенства закона, свободы СМИ. Ключевой вопрос не когда — быстро или в средний срок, а хотим ли мы как нация и общество укрепить будущее и перешагнуть линию, после которой не будет возврата", — цитирует МИД Македонии министра.

Глава диппредставительства США в свою очередь заявил, что Скопье уже вносит вклад в стабильность и безопасность региона западных Балкан, несмотря на то что "путь республики в НАТО иногда фрустрирующий (сбивает с толку – ред.)". Посол Германии также выразил всестороннюю поддержку вступлению Македонии в Североатлантический альянс.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что вопрос с наименованием бывшей Югославской Республики Македония и ее вступлением в НАТО может быть решен за три-четыре месяца.

Серьезным препятствием на пути евроинтеграции Македонии является ее спор с Афинами о названии страны. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

При этом Афины не возражают, если слово "Македония" будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая Югославская Республика Македония" (БЮРМ), под таким названием страна входит и в ООН. Надежды на решение спора появились с приходом к власти в Скопье нового руководства.