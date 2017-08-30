Белоруссия объявила журналиста Regnum в международный розыск

МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Шеф-редактор аналитической редакции Regnum, гражданин Белоруссии Юрий Баранчик объявлен в международный розыск, сообщает Sputnik Беларусь.

Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова. По ее словам российским правоохранителям уже направлены соответствующие документы.

Кроме того, следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения еще трем авторам агентства Regnum. Как пояснила Гончарова, Дмитрия Алимкина обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной розни (ч.3 ст.130 УК), Юрия Павловца – в незаконной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.233 УК), а Сергея Шиптенко – по обеим этим статьям. Все трое были задержаны в декабре прошлого года и сейчас находятся под стражей.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>