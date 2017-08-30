Британский спецназ ищет разведчика со знанием русского языка, пишут СМИ

Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото

Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Британская особая служба (SAS) разыскивает человека, свободно владеющего русским языком и имеющего опыт работы в разведке, сообщает газета Daily Mirror.

Как утверждает издание, такой сотрудник нужен SAS для "анализа и перевода материалов под грифом совершенно секретно". Успешно прошедшему собеседование соискателю предлагается годовой оклад в размере 44 тысяч фунтов стерлингов и звание сержанта.

Отмечается, что армия Соединенного Королевства сейчас испытывает кадровый голод. Резервистов призывают откликнуться на сотни свободных вакансий — механиков, менеджеров отдела информационных технологий, координаторов по проектам.

"Все знают, что (у вооруженных сил — прим.ред.) есть проблемы с набором сотрудников, многих не удается удержать на службе. При этом список предлагаемых вакансий показывает, что выбор велик", — цитирует издание слова неназванного источника в министерстве обороны Великобритании.

Многие рабочие места находятся на британской территории, а зарплаты могут достигать 77 тысяч фунтов стерлингов в год, добавляет газета.

Ранее также сообщалось, что служба контрразведки MI5 искала сотрудников, владеющих русским языком и разбирающихся в российской политике и истории страны.