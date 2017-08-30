В СБУ сообщили о подготовке к выдворению журналистки Курбатовой из Украины

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Российская журналистка Первого канала Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в Facebook.

Ранее стало известно, что в среду Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Первый канал не исключает ее задержания сотрудниками СБУ.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — написала Гитлянская.