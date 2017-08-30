В Южной Корее вынесли приговор экс-главе разведки за вмешательство в выборы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Суд в Сеуле приговорил бывшего главу южнокорейской разведки Вон Се Хуна к четырем годам заключения, признав его виновным во вмешательстве в президентские выборы 2012 года, передает агентство Ренхап.
"Подсудимый проводил кампанию за конкретного кандидата, что является очевидным нарушением обязанности госслужащих придерживаться нейтралитета в политике", — говорится в заявлении суда.
Экс-глава разведки был заключен под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Представитель защиты Вон Се Хуна заявил, что он намерен подать апелляцию в связи с решением суда.
Помимо бывшего главы ведомства были признаны виновными еще два чиновника разведслужбы. Суд приговорил каждого из них к двум с половиной годам заключения.
После прихода к власти новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал бороться с порочной практикой вмешательства спецслужб во внутреннюю политику. Первым шагом лидера стало формирование специальной группы для расследования неправомочных действий сотрудников ведомства в прошлом.
Мун Чжэ Ин стал президентом Южной Кореи по итогам досрочных выборов в мае, которые проводились в связи с тем, что президент Пак Кын Хе была отстранена от управления государством после импичмента из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала. В 2012 году Мун Чжэ Ин также выступал кандидатом от оппозиции на президентских выборах, однако потерпел поражение, проиграв Пак Кын Хе коло 3,5% голосов избирателей.