В Южной Корее вынесли приговор экс-главе разведки за вмешательство в выборы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Суд в Сеуле приговорил бывшего главу южнокорейской разведки Вон Се Хуна к четырем годам заключения, признав его виновным во вмешательстве в президентские выборы 2012 года, передает агентство Ренхап.

Ранее сообщалось, что внутреннее расследование национальной разведывательной службы Южной Кореи показало, что сотрудники ведомства по личному указанию Вон Се Хуна за несколько дней до выборов стали распространять в интернете сообщения и комментарии с критикой кандидата в президенты от оппозиции Мун Чжэ Ина и в поддержку его соперницы Пак Кын Хе, представлявшей правящую на тот момент партию.

"Подсудимый проводил кампанию за конкретного кандидата, что является очевидным нарушением обязанности госслужащих придерживаться нейтралитета в политике", — говорится в заявлении суда.

Экс-глава разведки был заключен под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Представитель защиты Вон Се Хуна заявил, что он намерен подать апелляцию в связи с решением суда.

Помимо бывшего главы ведомства были признаны виновными еще два чиновника разведслужбы. Суд приговорил каждого из них к двум с половиной годам заключения.

После прихода к власти новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал бороться с порочной практикой вмешательства спецслужб во внутреннюю политику. Первым шагом лидера стало формирование специальной группы для расследования неправомочных действий сотрудников ведомства в прошлом.

Мун Чжэ Ин стал президентом Южной Кореи по итогам досрочных выборов в мае, которые проводились в связи с тем, что президент Пак Кын Хе была отстранена от управления государством после импичмента из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала. В 2012 году Мун Чжэ Ин также выступал кандидатом от оппозиции на президентских выборах, однако потерпел поражение, проиграв Пак Кын Хе коло 3,5% голосов избирателей.