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В мире

В Южной Корее вынесли приговор экс-главе разведки за вмешательство в выборы

16:0230.08.2017
(обновлено: 16:04 30.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей ЖидаковПерейти в фотобанкВид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фотоВид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Суд в Сеуле приговорил бывшего главу южнокорейской разведки Вон Се Хуна к четырем годам заключения, признав его виновным во вмешательстве в президентские выборы 2012 года, передает агентство Ренхап.

Пак Кын Хе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СМИ: разведка Южной Кореи вмешивалась в выборы президента в 2012 году
Ранее сообщалось, что внутреннее расследование национальной разведывательной службы Южной Кореи показало, что сотрудники ведомства по личному указанию Вон Се Хуна за несколько дней до выборов стали распространять в интернете сообщения и комментарии с критикой кандидата в президенты от оппозиции Мун Чжэ Ина и в поддержку его соперницы Пак Кын Хе, представлявшей правящую на тот момент партию.

"Подсудимый проводил кампанию за конкретного кандидата, что является очевидным нарушением обязанности госслужащих придерживаться нейтралитета в политике", — говорится в заявлении суда.

Экс-глава разведки был заключен под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Представитель защиты Вон Се Хуна заявил, что он намерен подать апелляцию в связи с решением суда.

Помимо бывшего главы ведомства были признаны виновными еще два чиновника разведслужбы. Суд приговорил каждого из них к двум с половиной годам заключения.

После прихода к власти новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал бороться с порочной практикой вмешательства спецслужб во внутреннюю политику. Первым шагом лидера стало формирование специальной группы для расследования неправомочных действий сотрудников ведомства в прошлом.

Мун Чжэ Ин стал президентом Южной Кореи по итогам досрочных выборов в мае, которые проводились в связи с тем, что президент Пак Кын Хе была отстранена от управления государством после импичмента из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала. В 2012 году Мун Чжэ Ин также выступал кандидатом от оппозиции на президентских выборах, однако потерпел поражение, проиграв Пак Кын Хе коло 3,5% голосов избирателей.

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