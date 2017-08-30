КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Экс-советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что "будет расстреливать" всех, в том числе депутатов Рады, кто поедет встречать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к КПП на госгранице, сообщило в среду украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Его там будут встречать нардепы разные. "Рух новых сил" (партия Саакашвили – ред.) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать "Мишка-Майдан". Буду расстреливать на месте всех… кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте. А именно (депутатов парламента — ред.) Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева, который уже договорился с Саакашвили о прямой трансляции на телеканале NewsOne", — приводит издание комментарий Кивы.