КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Экс-советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что "будет расстреливать" всех, в том числе депутатов Рады, кто поедет встречать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к КПП на госгранице, сообщило в среду украинское интернет-издание "Страна.ua".

Ранее Саакашвили заявил, что вернется на Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину.

"Его там будут встречать нардепы разные. "Рух новых сил" (партия Саакашвили – ред.) готовит масштабную акцию. Везут палатки, еду, людей со всей Украины. Будут делать "Мишка-Майдан". Буду расстреливать на месте всех… кто будет причастен к нарушению государственной границы, как это мы делали и делаем на восточном фронте. А именно (депутатов парламента — ред.) Юлию Владимировну Тимошенко, Сергея Лещенко, Семена Семенченко, Владимира Парасюка, Евгения Мураева, который уже договорился с Саакашвили о прямой трансляции на телеканале NewsOne", — приводит издание комментарий Кивы.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.