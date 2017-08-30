БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Россиянка, посещавшая древний храмовый комплекс Баган в Мьянме, отказалась снимать обувь при входе в храмы, как положено по буддийской традиции, и была приговорена местным судом к семи месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в трудовой колонии, сообщает в среду интернет-версия газеты Myanmar Times.
Газета сообщает, что изначально женщину приговорили к штрафу в размере 367 долларов (500 000 кьят в местной валюте) или тюремному заключению на один месяц по статье УК Мьянмы об оскорблении религиозных чувств. Арестованная россиянка отказалась платить штраф и выбрала тюрьму, говорится в сообщении. Затем местное отделение иммиграционной службы Мьянмы предъявила ей еще одно обвинение, уже по иммиграционному законодательству, по статье о нарушении мьянманских обычаев и традиций, и суд добавил к сроку еще 6 месяцев.
По решению суда российская гражданка будет отбывать наказание в трудовой колонии, сообщает издание.