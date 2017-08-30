МИД выясняет обстоятельства исчезновения на Украине журналистки Курбатовой

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский МИД выясняет обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки "Первого канала", сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России и российские загранучреждения выясняют обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки "Первого канала", — сказала она.

В среду появилась информация о том, что Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как сообщили позднее на самом телеканале, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.