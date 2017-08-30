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В мире

Под огнем ВСУ: съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (325)
15:4430.08.2017
(обновлено: 15:46 30.08.2017)
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фотоСолдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел в Донбассе. Силовики открыли огонь, когда журналисты снимали сюжет о соблюдении "школьного перемирия".

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Москва призывает Киев соблюдать условия нового перемирия в Донбассе
"Съемочная группа прибыла сегодня в Ясиноватский район, чтобы снять, как соблюдается перемирие. Как только они приехали, начался обстрел. Сначала из стрелкового оружия, затем из тяжелого, было три-четыре разрыва", — рассказал РИА Новости собственный корреспондент "России 24" Андрей Руденко.

Корреспондент "России 24" Александр Сладков, в свою очередь, заявил в эфире телеканала, что огонь велся со стороны украинских силовиков.

"Мы, собственно, отправились на передовую для того, чтобы посмотреть своими глазами, что там происходит и как поддерживается "школьное перемирие", которое было объявлено недавно. Мы не успели доехать до передовой, раздалась стрельба", — пояснил он.

Журналист отметил, что район, подвергшийся обстрелу, располагался не на передовой, а рядом с населенными пунктами.

Последствия минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Говорить о полном соблюдении "школьного перемирия" нельзя, заявили в ДНР
После того как обстрел прекратился, сотрудники телеканала покинули место съемок.

Информацию об обстреле съемочной группы "России 24" подтвердили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР. По данным ведомства, ВСУ регулярно обстреливают этот район.

"Мы неоднократно заявляли, что обстрелы со стороны ВСУ в этом районе не прекращаются. Противник постоянно ведёт огонь в этом районе, несмотря на договоренности", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Ситуация в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Порошенко заявил об отсутствии потерь в ВСУ во время "школьного" перемирия
Сейчас на юго-востоке Украины действует "школьное перемирие". О прекращении огня стороны конфликта договорились на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации.

Накануне заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что ополченцы выполняют условия перемирия, несмотря на обстрелы со стороны украинских военных.

"Недавно введённое "школьное перемирие" соблюдается исключительно в одностороннем порядке подразделениями вооруженных сил ДНР. При этом, украинские военнослужащие, не желая соблюдать режим прекращения огня, продолжают осуществлять провокационные обстрелы, направленные на срыв и без того хрупкого перемирия, обвиняя в этом республику", — отметил Басурин.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Генсек ООН призвал стороны конфликта на востоке Украины соблюдать перемирие
В ответ украинские военные также заявили о том, что ВСУ придерживаются достигнутых договоренностей. При этом в Киеве пообещали "адекватно реагировать" в случае наступательных действий и обстрелов со стороны ополченцев.

В среду обстановку в Донбассе прокомментировали в российском МИД. Дипломаты призвали Киев соблюдать условия нового перемирия и положить конец провокациям на линии соприкосновения.

Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Киев не способен обеспечить соблюдение "школьного перемирия", заявили в ЛНР
"Нельзя допустить, чтобы в результате безответственных действий под угрозу был поставлен процесс политического урегулирования украинского кризиса, упущен шанс его мирного разрешения", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

"Рассчитываем, что в ближайшее время в рамках имеющихся переговорных форматов и механизмов — Контактной группы, "нормандской четверки", а также по линии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Совместного центра координации и контроля — будут предприняты все необходимые все необходимые усилия по побуждению сторон к сдержанности", — добавили в дипломатическом ведомстве.

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