Под огнем ВСУ: съемочная группа "России 24" попала под обстрел в Донбассе

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Съемочная группа телеканала "Россия 24" попала под обстрел в Донбассе. Силовики открыли огонь, когда журналисты снимали сюжет о соблюдении "школьного перемирия".
Корреспондент "России 24" Александр Сладков, в свою очередь, заявил в эфире телеканала, что огонь велся со стороны украинских силовиков.
"Мы, собственно, отправились на передовую для того, чтобы посмотреть своими глазами, что там происходит и как поддерживается "школьное перемирие", которое было объявлено недавно. Мы не успели доехать до передовой, раздалась стрельба", — пояснил он.
Журналист отметил, что район, подвергшийся обстрелу, располагался не на передовой, а рядом с населенными пунктами.
Информацию об обстреле съемочной группы "России 24" подтвердили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР. По данным ведомства, ВСУ регулярно обстреливают этот район.
"Мы неоднократно заявляли, что обстрелы со стороны ВСУ в этом районе не прекращаются. Противник постоянно ведёт огонь в этом районе, несмотря на договоренности", — подчеркнул собеседник РИА Новости.
Ситуация в Донбассе
Накануне заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что ополченцы выполняют условия перемирия, несмотря на обстрелы со стороны украинских военных.
"Недавно введённое "школьное перемирие" соблюдается исключительно в одностороннем порядке подразделениями вооруженных сил ДНР. При этом, украинские военнослужащие, не желая соблюдать режим прекращения огня, продолжают осуществлять провокационные обстрелы, направленные на срыв и без того хрупкого перемирия, обвиняя в этом республику", — отметил Басурин.
В среду обстановку в Донбассе прокомментировали в российском МИД. Дипломаты призвали Киев соблюдать условия нового перемирия и положить конец провокациям на линии соприкосновения.
"Рассчитываем, что в ближайшее время в рамках имеющихся переговорных форматов и механизмов — Контактной группы, "нормандской четверки", а также по линии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Совместного центра координации и контроля — будут предприняты все необходимые все необходимые усилия по побуждению сторон к сдержанности", — добавили в дипломатическом ведомстве.