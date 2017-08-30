Президент Румынии: в отношениях с Россией необходим четкий и единый подход

КИШИНЕВ, 30 авг – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в отношениях с Россией необходим четкий и единый подход, сообщают местные СМИ.
В тоже время румынский лидер заявил, что страна продолжает политику поддержки вступления Молдавии в Евросоюз.
"Что касается непосредственного соседства, напоминаю о постоянном приоритете Румынии, который представляет развитие стратегического партнерства для европейской интеграции Молдавии. Это сложная тема. Мы продолжим политику по поддержанию европейского пути Кишинева, включая укрепления демократических институтов, двусторонних проектов", — сказал Йоханнис.