Симоньян о похищении Курбатовой: "Европа, ты слепая?"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя информацию о похищении в Киеве корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, заявила, что считает бессмысленным о чем-то говорить с Украиной, но при этом возникают вопросы об отношении Европы к происходящему с журналистами в этой стране.

В среду появилась информация о том, что Курбатову, которой ранее угрожали из-за ее публикаций, схватили неизвестные, посадили в машину и увезли. Позднее появились данные, что это могли быть сотрудники Службы безопасности Украины.

"Тут нечего сказать Киеву, после убийства Олеся Бузины с Киевом бессмысленно разговаривать, но хочется сказать Европе: "Европа, ты слепая?" — прокомментировала РИА Новости произошедшее Симоньян.