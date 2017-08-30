В ОАЭ по просьбе Кадырова закрыли дело против российского режиссера

ГРОЗНЫЙ, 30 авг — РИА Новости. Суд Абу-Даби после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, который в июле был задержан в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника, сообщает официальный сайт главы и правительства Чеченской Республики.

Манукян был задержан в Абу-Даби, где снимал с использованием дрона свадебное видео у главной достопримечательности эмиратской столицы — Большой мечети шейха Зайеда. Съемка не была согласована, также в ОАЭ необходимо получить лицензию, чтобы снимать при помощи дронов.

"Уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна закрыто. Такое решение вынесено сегодня судом Абу-Даби", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с многочисленными обращениями Манукяна и его друзей Кадыров обратился к представителям руководства ОАЭ, с которыми поддерживает "теплые братские" отношения.

"В ответ на его просьбу власти Абу-Даби проявили добрую волю, освободив Манукяна от уголовного преследования. В настоящее время представители Кадырова принимают меры с целью освобождения Манукяна от возможного штрафа. В самое ближайшее время после завершения всех юридических формальностей Манукян сможет вернуться домой", — говорится в сообщении.